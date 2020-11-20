شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات مكثفة في قصر ثقافة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، منها محاضرة بعنوان «المعلم وتأثيره على شخصية الأطفال»، بقصر ثقافة حاجر العديسات، بالإضافة إلى اختتام قصر ثقافة الطارف فعاليات معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة الذي أقيم لمدة ١٥ يوما.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «كيف نحمى أبناءنا من الأفكار الهدامة؟»، بينما نفذ قسم الفنون التشكيلية ورشة بعنوان «رسم حر عن الوحدات الإسلامية» نفذتها منار سيد الدسوقي، إخصائية الفنون التشكيلية بالقصر.

بينما افتتح قصر ثقافة بهاء طاهر معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بنجع دياب بمنشاة العماري وتقام فيه ندوات تثقيفية، أمسيات شعرية، ورش فنية، إكتشاف مواهب، عروض فنية، بينما أعدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان «خلق التسامح».

فيما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر على حسان كما أقامت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية بمناسبة المولد النبوي الشريف.