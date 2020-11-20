شكرا لقرائتكم خبر عن «المكنسة» تضرب.. «لودر» لكسح مياه الأمطار أمام مكتبة الإسكندرية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أستعانت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، اليوم الجمعة، بـ «لودر» لكسح مياه الأمطار المتراكمة بطريق الكورنيش أمام مكتبة الإسكندرية.

وواصلت الشركة جهودها لكسح وتصريف مياه الأمطار إلى البحر، لإعادة تسيير حركة المرور بطريق الكورنيش والشوارع الحيوية في الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، استمرار أعمال سحب المياه والتجمعات الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة بكافة أحياء المحافظة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب، أن الشركة دفعت بكامل معداتها المجهزة، للتعامل مع الأمطار من بدالات وسيارات وطلمبات محمولة، بكافة أنحاء مناطق التجمعات.

يشار إلى أن موجة الطقس السيئ عاودت ضرب الإسكندرية صباح اليوم الجمعة، بالتزامن مع نوة «باقي المكنسة»، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد كبير من شوارع وأحياء المدينة الساحلية، وحولتها إلى برك وبحيرات.

ومن جانبها ناشدت محافظة الاسكندرية المواطنين عدم مغادرة المنزل والنزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمال كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار.