شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المساجد في المنيا.. والكمامة شرط لدخول المسجد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على ضرورة تنظيف وتطهير المساجد، قبل صلاة الجمعة، وخلال الصلوات، وضرورة قيام المصليين باصطحاب السجاد، والكمامات .
وكلف «عبدالرازق» لجان للمرور على المساجد، والتأكد من أعمال النظافة، والتعقيم، وغلق دورات المياه، وحضور العاملين للمساجد في مواعيد العمل .
كان مديرية الأوقاف قد وزعت كتب رؤية لنبذ العنف والتطرف والعيش في سلام وامن .
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