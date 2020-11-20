شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير المساجد في المنيا.. والكمامة شرط لدخول المسجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، على ضرورة تنظيف وتطهير المساجد، قبل صلاة الجمعة، وخلال الصلوات، وضرورة قيام المصليين باصطحاب السجاد، والكمامات .

وكلف «عبدالرازق» لجان للمرور على المساجد، والتأكد من أعمال النظافة، والتعقيم، وغلق دورات المياه، وحضور العاملين للمساجد في مواعيد العمل .

كان مديرية الأوقاف قد وزعت كتب رؤية لنبذ العنف والتطرف والعيش في سلام وامن .