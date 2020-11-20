شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 5766 شابا بالقاهرة بينهم 57 من ذوى القدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 5766 شاباً، من بينهم 57 من ذوى القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22195 شاباً، وتوفير 20 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 12 مليون و696 ألفاً و 500 جنيه لـ 25393 عاملاً، كما تم صرف منح رعاية اجتماعية وصحية لتلك الفئة بواقع 44 منحة مولود بإجمالى 88 ألف جنيه، و 20 منحة زواج بمبلغ 60 ألف جنيه، و 7 منح وفاة بمبلغ 70 ألف جنيه، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 26 ألف جنيه، فضلاً عن عمل عمليتين جراحيتين بمبلغ 9 آلاف جنيه، ليصل إجمالى ما تم صرفه 253 ألف جنيه لـ 87 حالة .

وأضاف محمد طه مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضى أن المديرية تلقت 907 شكاوى، منها 191 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 260 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التى يعملون بها، كما تم حفظ 51 شكوى، وإحالة 23 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 382 شكوى تحت البحث والدراسة .

ونوه مدير المديرية إلى أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 190 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 90 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات، كما قامت باستخراج 1817 شهادة قياس مستوى مهارة، و 1910 رخصة مزاولة مهنة .

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 403 منشآت دورى وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 323 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 282 شكوى، وتم تسوية 127 شكوى منها ودياً، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 142 منشأة، وإعادة التفتيش على 279 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 57 محضر سلامة وصحة مهنية و4 محاضر تراخيص، كما تم بحث شكوى واحدة .