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شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد صيام عيد الميلاد فى الكنائس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صيام عيد الميلاد المجيد، ومن ثم الاحتفال به، وفى هذا السياق، يقدم ”الخليج 365” لجمهور القراء فروق مواعيد بدء الصيام والاحتفال بأعياد الميلاد.
وتتبع كنيسة الروم الأرثوذكس، التقويم الغربى، ومن المقرر أن يبدأ الاحتفال بعيد الميلاد المجيد يوم 25 ديسمبر، بعد صيام قرابة 40 يوما، فيما تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر بعيد الميلاد بنفس التقويم الغربي الموافق 25 ديسمبر، بعد صيام 15 يوما يبدأ في 9 ديسمبر، فيما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفق التقويم القبطي يوم 29 كيهك الموافق لـ7 يناير المقبل، بعد صيام 43 يوما يبدأ في 27 نوفمبر الجارى.
الروم الأرثوذكس
يبدأ 15 نوفمبر والاحتفال 25 ديسمبر
الكنيسة الكاثوليكية
يبدأ 9 ديسمبر والاحتفال 25 ديسمبر
الكنيسة الأرثوذكسية
يبدأ 25 نوفمبر والاحتفال 7 يناير
الكنيسة الإنجيلية
لا يوجد صيام والاحتفال يوم 6 يناير
مواعيد صيام عيد الميلاد فى الكنائس
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