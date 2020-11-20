شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس "الليجيو ماريا" يعقد اجتماعه بحضور مطران الكاثوليك الشرفى للكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المجلس الإقليمى لليجيو ماريا، اجتماعا بحضور الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفى للإسماعيلية والأب هدية تامر مرشد المجلس الإقليمى، أمس الخمس.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان اليوم الجمعة، دارت اللقاء حول موضوع وشعار السنة الرعوية من خلال وثائق المجمع الفاتيكانى الثاني، وكان الحضور ممثلا لكل المجالس العليا والمحلية والفرق التابعة للمجلس الإقليمى من الأقصر إلى الإسكندرية.

و المجلس الإقليمى "اللجيو ماريا" هو أكبر نشاط رسولى بالكنيسة الكاثوليكية على مستوى العالم، فهى منتشرة فى معظم الدول حتى الغير كاثوليكية أو حتى غير مسيحية حيث قد يصل عددها إلى أكثر من عشرة ملاين عضو ( حوالى 3 ملايين عضو عامل بالإضافة إلى أكثر من 7 ملايين عضو مساعد ) منتشرين حول العالم.

وبدأت اللجيو ماريا فى سبتمبر 1921 ( تحديدا فى 7 سبتمبر) بدبلن عاصمة ايرلندا، وهذه الجماعة نظمت نفسها فى فرق مريمية لخدمة الكنيسة فى جهادها ضد الشيطان .

إن هدف اللجيو ماريا هى تقديس أعضائها بالصلاة والمساهمة الفعلية " حسب توجيه الرؤساء الكنسيين" فى عمل مريم والكنيسة ألا وهو سحق الحية ونشر ملك المسيح.

فاللجيو ماريا هى الساعد الأيمن للكاهن وتحاول تقديس الآخرين من خلال أنشطة روحية ورسوليه متعددة تختلف طبقا لطبيعة البلد أو المدينة أو الحى الذى تعمل بة الفرقة وهذه الإعمال على سبيل المثال، زيارة البيوت والأسر، و زيارة المستشفيات والملاجئ، و افتقاد المرضى والأرامل و الايتام، و العمل من أجل عناصر الشعب التعيسة.

جانب من الاجتماع



جانب من الاجتماع