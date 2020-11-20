شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه بتعميم منظومة التحول الرقمى فى جميع جهات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية و الرى اجتماعاً بحضور الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمى.

وأوضحت الوزارة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومة لمتابعة عقود مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية اعداد التقارير الفنية التى توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، كما تشتمل على منظومة لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

ووجه عبد العاطى بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.