شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الزراعة × أسبوع .. صدور قرار وزارى لأول مرة بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" فى نسخته رقم 13، حول الحصاد الاسبوعى لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضى فى الفترة من 13 حتى 19 نوفمبر الجارى، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامى للوزارة.

وتصدر الحصاد، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس عمرو عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري؛ للاطلاع على المشروعات القومية لشركة "تنمية الريف المصرى الجديد" فى مجال تنمية واستصلاح الأراضي، كذلك اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث اطلع الرئيس على المشروع القومى الخاص بالتنمية المتكاملة للبيئة الصحراوية وتعزيز قدراتها، خاصةً فى الظهير الصحراوى لمنطقة الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذى يتم بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بحجم تمويل حوالى مليار و300 مليون جنيه مصري.

واشار الحصاد الى الزيارة التى قام بها السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتفقد عدداً من المشروعات الزراعية بواحة سيوة، كما اعقدا لقاءا مع عمد ومشايخ وعواقل الواحة، وافتتحا المبنى الادارى لمركز بحوث الصحراء.

وخلال ذات الاسبوع اجتمع وزير الزراعة، ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة سير العمل، والوقوف على ما تم إنجازه من أنشطة، وما تم تقديمه من خدمات المواطنين، فضلاً عن متابعة الملفات الهامة التى تسعى الوزارة حاليا لتحقيقها منها تحديث منظومة الري، فضلاً عن تطوير مراكز تجميع الالبان، كما شهد توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك أحدهما بين قطاع الزراعة الآلية التابع للوزارة وشركة تنمية الريف المصرى الجديد، والآخر بين الشركة والبنك الزراعى المصري، حيث يأتى هذا الاتفاق فى إطار دعم المستفيدين من مشروع شركة الريف المصرى الجديد، ومشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، بهدف التوسع الأفقى والذى يستهدف تحقيق تنمية مستدامة، وخلق مجتمعات متكاملة، بما يساهم فى تقليص الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مهرجان العسل المصرى فى نسخته الثانية بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة والذى ينظمه إتحاد النحالين العرب، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتستمر فعالياته لمدة 5 أيام، كما أعلنت الوزارة عن أنه لأول مرة يصدر قرارا وزاريا بتنظيم تراخيص مراكز تجميع الألبان طبقاً للمواصفات القياسية، كما تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي، كما تم التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك المركزى المصرى لاستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشكل القانونى للتمويل والإقراض بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع معدات تجميع الألبان محليا، كما نظم قطاع الإرشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية"، لمدة يومين، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتعاون مع المركز الإقليمى للإصلاح الزراعى والتنمية الريفية فى الشرق الأدنىCARDNE، بقاعة الاجتماعات بمركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، مؤتمراً موسعاً حول الحيازة الزراعية الالكترونية "كارت الفلاح الذكي"، وذلك فى اطار سعى الدولة لميكنة جميع الخدمات التى تقدم للمواطنين، والتأكيد على سرعة الانتهاء من استيفاء جميع الاستمارات والتعديلات الخاصة بكارت الفلاح قبل انطلاق المنظومة، كما أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالى ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى 22 محافظة، خلال الأسبوعين الماضيين، بلغ حوالى 40 طن و763 كيلو، تم تحرير 173 محضر بتلك المخالفات، كذلك نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية ثلاث قوافل بيطرية علاجية مجانية، لخدمة أهالى واحة سيوة، تم خلالها فحص وعلاج عدد 2864 حيوان من الابقار والغنام والماعز.