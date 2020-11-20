شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس هيئة "المجتمعات العمرانية" يتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، وقيادات الهيئة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، محور محمد نجيب والمنطقة الصناعية وطريق العين السخنة القديم ومنطقة الحزام الاخضر بالتجمع الثالث.

ووجه المهندس عبدالمطلب ممدوح، بضرورة العمل على تطوير المناطق حول المنطقة الصناعية، وعلى جانب طريق العين السخنة حيث يعتبر الطريق واجهة لمدينة القاهرة الجديدة.

وكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، ضرورة الاهتمام بمنطقة الحزام الأخضر، حيث يعتبر متنفسا قوياً لسكان منطقة التجمع الثالث، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة.