وزير الري " يعلن تعميم منظومة التحول الرقمي في جميع الجهات التابعة للوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية و الري، اجتماعاً بحضور الدكتورة ايمان سيد رئيس قطاع التخطيط لمتابعة مجهودات الوزارة فى مجال التحول الرقمي.

وقال عبد العاطي، في بيان له الجمعة، إن منظومة التحول تشمل متابعة عقود مشروعات الخطة الاستثمارية بما يُسهل عملية إعداد التقارير الفنية التي توضح المبالغ المنصرفة ونسب التنفيذ، مشيرا إلى متابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات المحطات وقطع الغيار اللازمة لها، ومنظومة لإدارة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها.

ووجه وزير الري، بضرورة تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأكمل.

وتجدر الإشارة الى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط قام بإنشاء مجموعة من التطبيقات التى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة.