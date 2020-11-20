وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة اليوم، من مسجد الإمام الشافعي رحمه الله عن مسار تجديد الخطاب الديني وكيف كان الشافعي رحمه الله مجددا في عصره ومدى حاجتنا الماسة للتجديد والاجتهاد في زماننا لمعالجة مستجدات عصرنا.

ويفتتح وزيرا الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والسياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ومحافظ القاهرة خالد عبد العال اليوم الجمعة مسجد الإمام الشافعي، بعد الانتهاء من أعمال ترميمه وصيانته، بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه بتمويل من وزارة الأوقاف.

ويتفقد الوزيران ومحافظ القاهرة، أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة قبة مسجد الإمام الشافعي، التي تتم تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بتمويل من صندوق السفراء الأمريكي بتكلفة تقدر نحو 20 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف لـ 49 مسجدًا آخر على مستوى الجمهورية؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه خلال 81 يومًا من أول سبتمبر 2020 حتى الجمعة القادمة، 502 مسجد.