مرور الجيزة: غلق شارع عبد المنعم رياض بالدقي يومان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت إدارة مرور الجيزة عن إجراء غلق جزئي لشارع عبد المنعم رياض بالدقى أمام العقار رقم 13 وذلك لمدة يومين. ويبدأ الغلق من اليوم الجمعة وحتى غدا السبت، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط وذلك دون تعطيل للحركة المرورية. الغلق يأتي تزامنا مع تنفيذ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أعمال توصيل كابلات كهرباء للعقار المشار إليه. بدورها ستنشر الشركة المنفذة للأعمال كافة وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الاعمال. كما ستقوم الإداة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع دون أى معوقات.

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