"تحليل كورونا مضروب".. تفاصيل ضبط "عصابة التزوير في الإسكندرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية وترويجها مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص وآخران ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية ،بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال تزوير وتقليد المحررات والأختام المنسوب صدورها إلى الجهات الحكومية المختلفة وترويجها على عملائهم.

أكدت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن قيام ( صاحب إستوديو تصوير – كاتب بإحدى المستشفيات الجامعية – أحد الأشخاص "بدون عمل" ، لأحدهم معلومات جنائية ، جميعهم مقيمين بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ) بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية المختلفة وخاصة التقارير الطبية والصحية المنسوب صدورها على خلاف الحقيقة للعديد من المستشفيات الحكومية .

وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسكندرية والمحافظات المجاورة من راغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق الشرعية، واتخاذهم من إستوديو للتصوير الخاص بالمتهم الأول الكائن بدائرة قسم شرطة محرم بك مقراً لتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية قامت مأمورية باستهداف مقر الإستوديو المشار إليه حيث أمكن ضبطهم وبحوزتهم (جهاز حاسب آلى – طابعة ألوان – 2 وحدة تخزين"فلاش ميموري") وبفحصهم فنياً تبين أنهم محُملين بالعديد من الملفات التي تحوي على العديد من المستندات والأوراق الممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد وبياناتها.

من بينها بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب للعديد من الجهات الحكومية، مجموعة كبيرة من شهادات إتمام الدراسة الثانوية والجامعية المختلفة خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد والمنسوب لبعض الجامعات الحكومية معدة للتزوير، مجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعمل الفيروسات مثبت بها سلبية تحليل فيروس الكورونا ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد منسوب لذات الجهة معدة للتزوير.

كما عثر على مجموعة كبيرة من الشهادات الصحية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – مراقبة الأغذية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة ومجموعة من شهادات تحاليل طبية خالية البيانات منسوبة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية – المعامل المركزية مثبت بها خلو المريض من الفيروسات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير ، ومجموعة كبيرة من التقارير الطبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المستشفيات الحكومية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة معدة للتزوير .

كما عثر على مجموعة كبيرة من كارنيهات إثبات شخصية خالية البيانات منسوبة لمستشفيات جامعة الإسكندرية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لعدة مستشفيات حكومية معدة للتزوير.

بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي، وقيامهم باصطناع المحررات باستخدام الأجهزة المضبوطة من خلال برامج الفوتوشوب وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها من راغبي التعامل فيها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات.

