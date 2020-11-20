تتزعمها سيدتان.. ضبط عصابة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحبتي مكتب لتزويرهن المحررات الرسمية وتسهيل تهريب المهاجرين غير الشرعيين مقابل 30 ألف جنيه في الاسكندرية.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بقيام سيدتين (صاحبتي مكتب لتصوير المستندات ، لإحداهن معلومات جنائية ، مقيمتان بدائرة قسم شرطة الجمرك بمديرية أمن الإسكندرية) بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائهن المترددين عليهن من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهمتان وبتفتيش مسكنهما عثر على 2 هاتف محمول يحويان على العديد من المحادثات النصية على تطبيق

"الواتس آب" الدالة على ارتكابهما جريمة تزوير مستندات ، جهاز لاب توب يحتوي على العديد من المستندات الرسمية والعرفية على بياض والممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية .

وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية معدة للتزوير، و 8 إيصالات توريد نقود على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورين ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومجموعة من المستندات المعدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة، عملات ( محلية – أجنبية).

وبمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين (20 إلى 30 ألف جنيهاً مصرياً أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ) للمهاجر الواحد.

تم لتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات.