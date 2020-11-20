ضبط عنصرين إجراميين قبل ترويجهما لـ 400 طربة حشيش في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن ضباط مكافحة المخدرات، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بحوزتهما 400 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني- الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما 400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالي- 2 هاتف محمول. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,800,000 إثنان مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة التحقيقات.

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