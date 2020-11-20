الأموال العامة تضبط تاجر عملة بلغت حجم تعاملاته 3 ملايين جنيه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط تاجر عملة لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال في المنيا.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية ، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا) بممارسة نشاطاً غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحر عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصري).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.