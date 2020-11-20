محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.
وأسفرت جهود على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5956 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيقا للتدابير الاحترازية.. ضبط 5956 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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