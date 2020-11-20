شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الشخص النبيل؟ عالم بالأوقاف يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ أسامة الجندي، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الشخص النبيل هو الذي يستطيع حسن التصرف والأداء.

وأوضح مدير عام المساجد الحكومية، خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن النُبل من الفضائل ويحمل معاني كثيرة فهو في اللغة يُطلق على الشخص الذكي والنجيب، وهو كل عمل يحمل الرحمة والحب والألفة والتسامح.

وأضاف أن من معاني النُبل، الرفق بإصلاح الأمور العظام، بمعنى أن يكون ميزانا للعقول، وهو ثقافة الهدوء والاعتدال، لافتا إلى أنه في حالة عدم وجود ذلك الميزان العقلي فإن الشخص سيكون مشتتا ومتحمسا بطيش.