شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسببت موجة الامطار الرعدية الغزيرة التي ضربت الإسكندرية، اليوم الجمعة، في غرق مستشفى أطفال الرمل، ما أدى لعرقلة حركة الدخول والخروج من وإلى المستشفى.

كانت غرفت عمليات الصرف الصحي، تلقت استغاثة من مسؤولي مستشفى أطفال الرمل التابعة لوزارة الصحة تفيد غرق مدخل وفناء المستشفي بمياه الأمطار.

وفي سياق متصل، أغرقت مياه الأمطار وحدات عيادات أبيس الثانية شرق الإسكندرية، إذ احتجز الطاقم الطبي داخل العيادات بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وتتعرض الاسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى إلى نوة «باقي المكنسة»، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، ووصلت الأمطار الغزيرة إلى حد السيول مصحوبة برياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة التي التى لم تتوقف منذ الساعات الاولى من الصباح الباكر شوارع المدينة الساحلية، فيما فشلت الشنايش «البالوعات» ومحطات الصرف الصحي في استيعاب كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة «شفط» وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

وأعلنت محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

الأمطار الغزيرة تغرق مستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية- صور

الأمطار الغزيرة تغرق مستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية- صور

الأمطار الغزيرة تغرق مستشفى أطفال الرمل في الإسكندرية- صور