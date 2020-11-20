شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «جرار كسح» يلقي مخلفات صرف صحي بمصرف المحيط في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوحدة المحلية لمركز المنيا، ضبط جرار كسح يلقى مخلفات صرف صحى بمصرف المحيط، بما يخالف قرار المحافظ بمنع إلقاء أي مخلفات على جانبى الطريق أو داخل أي مجرى مائى أو العبث بمقدرات الشعب.

جاء ذلك أثناء مرور العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا بطريق مصرف المحيط بقرية دمشير لمتابعة المشروعات، حيث تم تحرير محضر للمخالف واتخاذ الإجراءات القانونية ضده والتحفظ على الجرار المخالف تطبيقًا للقانون وإحالته للنيابة .

كان اللواء محافظ المنيا، قد وجه بتفعيل قرار المحافظة رقم 846 لسنة 2017 بشأن التدابير المتخذة حيال وسائل النقل المخالفة التي تقوم بإلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات أو المحال أو المنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف وغيرها .