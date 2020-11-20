شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة تحذر من الولادة المبكرة: طفلان من كل 10 يولدون مبتسرين مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتور أميرة هريدي، مدير برامج بالجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، من الولادة المبكرة التي تُنتج أطفالا مبتسرين يمكن تعرضهم لعدة مشاكل صحية، لافتة إلى أن طفلين من ضمن 10 أطفال يولدون مبتسرين في مصر، وهو ضعف المعدلات العالمية.

وأوضحت مدير برامج بالجمعية المصرية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعسناني مقدمة برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أسباب الولادة المبكرة أو الأطفال المبتسرين، أبرزها سوء التغذية للأم الحامل، وزواج الأقارب، والتدخين، إضافة إلى الولادة القيسرية الاختيارية، مشيرة إلى أن الأطفال المبتسرين معرضون للإعاقة الذهنية والحركية مثل الشلل الدماغي.

ولفتت إلى أن الجمعية تتعاون في هذا الشأن مع جمعية الدكتور مجدي يعقوب الذي رحب بالفكرة لا سيما أن الطفل المبتسر يمكن تعرضه لأمراض القلب.