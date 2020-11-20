شكرا لقرائتكم خبر عن البدء في إقامة مشروع سكنى ومدرسة ومحطة صرف بقرية الشماشرجي في سمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، انه حلا لمشكلة إقامة المشروعات ذات النفع العام على أراض أملاك دولة بسمسطا في ظل عدم وجود أراض فضاء وافق الدكتور محمد غنيم محافظ بني سويف، على استغلال أراض بديلة لإقامة مشروعات ذات النفع العام على المصرف المردوم بقرية الشماشرجى.

وأشار إلى أن هذه المشروعات هي مدرسة تعليم اساسي للقرية ومحطة رفع صرف صحي لادراج القرية ضمن مشروعات الصرف الصحي، وإقامة وحدات سكنية (اسكان اجتماعي)، وقال إنه تم تسليم موقع مدرسة الشماشرجي للتعليم الأساسي ووضع النموذج طبقا للمساحة الفعلية وادراج ووحدات سكنية (اسكان اجتماعي ) بعدد 20 عمارة باجمالي 400 وحدة سكنية ولتعظيم ايرادات الوحدة تم ادراج عدد 16 محل تجاري بعمارات الاسكان الاجتماعي باجمالي 320 محل تجاري لزيادة الإيرادات.

وأوضح أن مدينة سمسطا تتجمل الآن فقد تم تجميل مداخل المدينة من الجهات (الشرقية – البحرية – الغربية) وعمل حوائط مرورية للسيولة المرورية واستغلالها كمناطق اعلانية لتعظيم ايرادات الوحدة المحلية وتجميل مدخل قرية مازورة وتجميل مدخل قرية العساكرة وتجميل مدخل قرية الشنطور وتجميل النقطة الثابتة بطريق سمسطا- بدهل.

واستمرار حملات النظافة العامة ورفع الاشغالات تماشيا مع منظومة التجميل والانارة، مشيرا إلى أنه تم نظافة الشوارع والميادين العامة ورفع القمامة من الحاويات الثابتة والجمع من المنازل خلال الفترتين الصبحية والمسائية ورفع القمامة بمحيط المدارس والمستشفيات ودور العبادة بدائرة المركز حيث تم مرور سيارات جمع القمامة بجميع المدارس والمنازل ورفع الحاويات الثابتة وتوريد 110 طن قمامة لمصنع التدوير بالظهير الصحراوي واستمرار ازالة اشغالات الطريق ومصادرة المضبوطات وعمل المحاضر حيال المخالفات.