شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب أمطار «المكنسة».. هبوط أرضي بحي الجمرك غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار التي ضربت الاسكندرية، صباح اليوم الجمعة، في وقوع هبوط أرضي بشارع الجنينة بمنطقة اللبان بحي الجمرك غرب الإسكندرية.

كان قسم شرطة اللبان تلقى بلاغا من الاهالى يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع الجنينة، وتسرب مياه الأمطار أسفل العقارات وتوقف حركة سير السيارات، وعلى الفور تم إخطار غرفة عمليات الجمرك لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

وتعرضت أحياء الإسكندرية، منذ ساعات الصباح الأولى، لنوة «باقي المكنسة» والتي صاحبها أمطار غزيرة- وصلت حد السيول- ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة ومن المنتظر ان تستمر ٣ ايام.

وأغرقت الأمطار الغزيرة المتواصلة شوارع المدينة الساحلية، فيما فشلت الشنايش «البالوعات» ومحطات الصرف الصحي في استيعاب كميات المياه بالأحياء الراقية والشعبية.

وأعلنت، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ومن جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بـ 180 سيارة «شفط» وبدالات وفرق الطوارئ بكافة أحياء المحافظة، لشفط تراكمات مياه الأمطار.

وشارك في أعمال كسح مياه الأمطار من الشوارع إلى جانب الصرف الصحي، 3 جهات أخرى هي الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

بسبب أمطار"المكنسة"..هبوط أرضي بحي الجمرك غرب الإسكندرية- صور