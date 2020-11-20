شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على السواحل الشمالية في محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت السواحل الشمالية لمحافظة البحيرة في مراكز إدكو ورشيد وكفر الدوار سقوط أمطار غزيرة فجرًا، وصاحبها رعد وبرق، كما شهد عدد آخر من المراكز منها أبوحمص ومدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة سقوط أمطار متوسطة.

وأدت الأمطار وسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح في البحر المتوسط إلى توقف حركة الصيد من بوغاز رشيد في مركز رشيد وميناء الصيد بقرية المعدية التابعة لمركز إدكو.