شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم الهجين والبنية التحتية والمعلوماتية واستكمال الحرم.. ملفات آنية تنتظر رئيس جامعة الإسكندرية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ملفات مهمة وتحديات تتعلق بمستجدات التعليم الهجين وفيروس كورونا والبنية التحتية والمعلوماتية، تواجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية الجديد، لتصبح محط اهتمامه بشكل عاجل، عقب صدور القرار الجمهورى بتعيينه.

وتبرز «المصرى اليوم»، أهم الملفات والتحديات التي تحظى باهتمام عاجل من رئيس الجامعة الجديد، للعمل على إيجاد الحلول لها من بينها تطوير عاجل للبنية التحتية والمعلوماتية بمختلف كليات ومعاهد الجامعة، والتى تعتبر في حاجة ماسة إلى تطوير سريع للمساعدة في نجاح نظام التعليم الهجين أو المعروف بالتعليم من بعد، حيث تعانى البنية التحتية والمعلوماتية من مشاكل في ظل مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد، وما يتطلبه من تطبيق عاجل لنظام التعليم الهجين حيث أن تطبيقه يحتاج إلى إنشاء بنية تحتية معلوماتية قوية جداً حتى يتمكن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من التواصل بشكل جيد وكفء بين الطرفين خاصة فيما يتعلق بالمحاضرات «الأون لاين».

والتحدى الثانى يتمثل في سرعة استكمال المبانى في الحرم الجامعى الجديد بأبيس، والذى يعتبر ملف شائك وخطير، خاصة وأنه تم نقل كلية وحيدة حتى الآن وهى كلية التربية النوعية، من أصل 6 كليات تقرر نقلها وهى رياض الاطفال للطفولة المبكرة والفنون الجميلة والسياحة والفنادق والالسن والزراعة، وهذا الملف يحتاج إلى جهد ومتابعة وسرعة انجاز وتواصل مع الجهات المعنية والشركات لسرعة الانتهاء من الأعمال.

وهناك تحديات أخرى تواجه «قنصوة»، وإن كانت سهله كونه من المرتبطين والمهمومين بمشاكل المجتمع، وتتمثل في مشكلة المياه والأمن الغذائي والتغيرات المناخية، خاصة وأن رئيس الجامعة الجديد أستاذ هندسة البيئة في قسم الهندسة الكيميائية في كلية الهندسة، فضلاً عن ملفات تطوير القرى المصرية لتصبح قرية منتجة وصحية وملف تطوير العشوائيات التي يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماما كبيراً، لتقديم إسهامات الجامعة لخدمة المحافظة في هذا الشأن.

ومن أهم التحديات التي ينبغي العمل عليها، التركيز على البحث العلمى والتطبيقى والتصنيفات الدولية للجامعة، من أجل الحفاظ على الترتيب ورفع مكانة الجامعة بين الجامعات المصرية والعربية والعالمية، فضلا عن ملف الحفاظ على البعد الإفريقي من خلال إيجاد آليات لجذب الافارقة بالذات وتقديم منح للطلاب الوافدين الأفارقة لتوطيد العلاقات المصرية بالقارة الإفريقية ودول الجوار ودول حوض النيل، بالإضافة إلى ملف فيروس كورونا المستجد من خلال العمل على تطوير اللقاحات لمواجهة الفيروس من خلال كلية الطب وتطبيق الإجراءات الاحترازية بمستشفيات الجامعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية أصدر قراراً جمهوريا بتعيين الدكتور عبدالعزيز حسانين محمد سعد قنصوة، رئيساً لجامعة الإسكندرية.

والدكتور قنصوة، هو أستاذ هندسة البيئة بقسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة، كان قد شغل منصب عميد لكلية الهندسة، ثم نائبا لرئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم محافظا للإسكندرية، وله العديد من الإسهامات في العمل كاستشاري مع العديد من الشركات والهيئات الصناعية الكبرى محليًا وإقليميًا في مجال تحلية ومعالجة المياه.

وحصل على العديد من المشروعات البحثية والتنموية في معالجة وتحلية المياة باستخدام تكنولوجيا النانو والأغشية فائقة القدرة، وله أبحاث منشورة في الدوريات والمجلات العلمية العالمية المتقدمة.

كما شارك «قنصوة» في تصميم وتنفيذ العديد من مشروعات محطات تحلية ومعالجة المياه على المستوى المحلى والإقليمي، فضلا عن مشاركته في برنامج الاتحاد الأوروبي لتنمية مصادر المياه غير التقليدية بغرب الإسكندرية، كما شارك في ملتقى خبراء المياه العرب «يناير 2016» بهدف صياغة استراتيجية عربية للمياه لعرضها على مجلس وزراء المياه العرب، كما شارك في إعداد التقرير العالمى الثالث لتنمية المياه بالتعاون مع برنامج تقييم المياه العالمي التابع لليونسكو عام 2009، وله العديد من الإنجازات في مجال خدمة العملية التعليمية والمجتمع والبيئة وتطوير الأنشطة الطلابية، ومنها عقد العديد من الاتفاقيات لدرجات مشتركة بين كلية الهندسة والجامعات العالمية الأمريكية والإنجليزية والأوروبية المتقدمة في التصنيف العالمي، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية للعملية التعليمية، تطوير معامل الكلية لخدمة العملية التعليمية والبحثية والصناعية.

وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الجامعة للتشجيع العلمى عام 2008، ونقابة المهندسين للتميز في العمل الهندسي عام 2002، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي للتعاون في مجال تحلية المياه عام 2006 .