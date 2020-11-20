شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ضخ الغاز الطبيعي إلى منازل العريش والمحطة البخارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت عملية ضخ الغاز الطبيعي إلي منازل مدينة العريش والمحطة البخارية بحي المساعيد والمنطقة الصناعية بوسط سيناء، دون أي معوقات عقب انفجار خط الغاز بمنطقة سبيكة غرب العريش.

يذكر أن إنفجار محدود وقع مساء أمس، بخط الغاز بمنطقة سبيكة غرب الميدان بـ(10) كم دون وقوع أى إصابات أو خسائر ، حيث يجري التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحدث.

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعلن عن السيطرة علي النيران التي اندلعت نتيجة انفجار في خط الغاز المغذي لمدينة العريش بعد إغلاق محابس التحكم الرئيسية عن طريق الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" المشغلة للخط.