شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز مكتب للبريد وآخر للشهر العقاري بمنطقة «٨٠٠ فدان» بـ٦ أكتوبر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف المهندس عادل النجار جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، نواب الجهاز بتخصيص عدة قطع لإقامة مراكز خدمية داخل المدينة في ضوء حرص جهاز المدينة علي توفير كافة الخدمات الأمنية.

وأشار النجار، عقب قيام وفد من قبل وزارة الداخلية برئاسة اللواء علي شلش حكمدار مديرية أمن الجيزة ومرافقه كلاً من اللواء رأفت حمدان مساعد مدير الأمن ورئيس قطاع أكتوبر واللواء شريف شنيش مدير ادارة مرور الجيزة بزيارة جهاز المدينة، حيث كان في استقبالهم المهندس وليد عبدالرحمن نائب رئيس الجهاز للإسكان ، والمهندس محمود مراد معاون رئيس الجهاز ومديري المشروع والجهات المشرفة، وذلك لمتابعة تنفيذ ونهو المجمع الشرطي بمنطقة الـ٨٠٠ فدان (قسم شرطة-سجل مدني-دفاع مدني-ادارة مرور)، حيث أشاد الوفد بمستوي تقدم الأعمال ومستقبل المدينة الواعدة.

وعلي صعيد آخر، صرح رئيس الجهاز بأنه جاري تجهيز مكتب الشهر العقاري ومكتب للبريد المصري وماكينات صرف آلي ATM، بالاضافة انه تم التعاقد مع شركة نقل جماعي لتوفير ٥ خطوط بمتطقة الـ٨٠٠ فدان وخطين لمنطقة ابين بيتك ٦ وخطين لخارج المدينة لاماكن القاهرة المختلفة.