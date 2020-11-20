شكرا لقرائتكم خبر عن «أورمان المنوفية» تقدم ٢٠ قرض حسن لدعم المشروعات الصغيرة خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية عن تقديم عدد (20) قرض حسن خلال شهر نوفمبر الجارى للمستفيدين لتنمية المشروعات الصغيرة حيث تبلغ قيمة القرض (7) ألاف جنيه بإجمالي (140) ألف جنيه.

وأضاف أن الجمعية قامت بتقديم خدمات للفئات الأكثر إحتياجاً حيث تم تسليم منفذ لبيع المواد الغذائية ( كشك ) فضلا عن تزويده بالبضائع ( مواد غذائية ) وثلاجة ديب فريزر بتكلفة ٢٢ ألف و٥٠٠ جنيه، مشيراً إلى أنه تم تسليم عدد ( 504 ) منفذ بيع ( كشك ) منذ عام 2010 وحتى الآن، مؤكداً على أنه يتم تحديد هذه الحالات من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية اللواءإبراهيم أبوليمون، بأهمية جهود المجتمع المدني مثمناً دور الجمعية والأنشطة المجتمعية التي تقدمها ودورها الفعال في رفع المعاناة عن كاهل المواطن، مؤكداً على تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر .