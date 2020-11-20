شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشيخ زويد»: انتظام العمل في المبادرات الصحية الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تقوم الإدارة الصحية بالشيخ زويد في متابعة المبادرات الصحية التي تنفذها الادارة ، حيث قام الدكتور محمد حسن مدير الإدارة بالمرور علي الفرق الطبية المشاركة في نقاط الفحص للمبادرات الطبية. وأشار مدير الإدارة إلي انتظام العمل في المبادرات الصحية الرئاسية وفقًا لتوجيهات اللواء دكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء ، وبإشراف الدكتور رمضان توفيق مدير الطب الوقائي بالمديرية. أضاف مدير الادارة أن المبادرات التي يتم تنفيذها بالشيخ زويد هي 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ومبادرة الرئيس لعلاج سوء التغذية للأطفال بالمدارس ومبادرة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة والحملة القومية للقضاء علي الطفيليات المعوية. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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