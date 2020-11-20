شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعيد قناة مدرستنا التعليمية بث البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال يومى الجمعة 20 نوفمبر والسبت 21 نوفمبر 2020، والتى تم تقديمها على مدار الأسبوع خلال الأيام من الأحد 15 نوفمبر وحتى الخميس 19 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية: مواعيد إعادة دروس الصف الرابع الابتدائى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الخامس الابتدائى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف السادس الابتدائى يوم الجمعة 20 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس البرامج التعلميمية لطلاب المرحلة الإعدادية: مواعيد إعادة دروس الصف الأول الإعدادى يوم السبت 21 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الثانى الإعدادى يوم السبت 21 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية مواعيد إعادة دروس الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 21 نوفمبر 2020. قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية وكانت قناة مدرستنا التعليمية بدأ في بث برامجها التعليمية اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر، وتتخصص في تقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وأيضًا طلاب المرحلة الإعدادية عبر القمر الصناعى نايل سات من خلال تردد 12303 .. الاستقطاب أفقي .. ومعدل الترميز 27500 .. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

كانت هذه تفاصيل خبر قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.