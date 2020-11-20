شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المستشفيات التعليمية تعلن توفير 1200 وظيفة جديدة .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية عن فتح باب التقدم لوظائف زميل تعليمى وزميل مساعد تعليمى وذلك لمده شهر حيث تتيح الهيئة 1200 وظيفة جديدة. وكانت رئاسة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، شكلت فريقا طبيا لإجراء جراحات القلب بالمناظير والتدخل المحدود للعمل فى جميع مراكز جراحات القلب التابعة للهيئة. وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد فوزى السودة، أنه كان من الضرورى التوسع فى إجراء مثل هذه الجراحات فهى تمثل المستقبل لجراحات القلب حيث أن معدل المضاعفات وأيام الإقامة بالمستشفى أقل بكثير عن الجراحات العادية، وكذلك فإن المريض يتمكن من العوده إلى عمله فى فترة أقل من الجراحات العادية، وهو ما يؤثر إيجابيا على سرعه القضاء على حالات قوائم الانتظار لجراحات القلب ويقلل من العبء الاقتصادى على المريض المتمثل فى غيابه عن مورد رزقه لفترات طويله فى حالات الجراحة العادية.

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