شكرا لقرائتكم خبر عن وفد منظومة الصناعات الدفاعية السودانية يزور عددا من شركات ووحدات الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار العلاقات التاريخية والوثيقة التى تجمع بين وزارة الإنتاج الحربى والأشقاء فى دولة السودان قام وفد رفيع المستوى برئاسة العميد الركن/ المعتصم عبد الله الحاج نائب المدير العام لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربى للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بها.

وزار كل من شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي)، شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، وشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربي)، إلى جانب زيارة شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي )، مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) ، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي) ، شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) ، مركز التميز العلمي والتكنولوجي، ومركز نظم المعلومات والحواسب، حيث تم التعرف على أهم المشروعات التي تشارك في تنفيذها هذه الشركات والوحدات وتم الإطلاع على بعض المنتجات المدنية والعسكرية التي تقوم بإنتاجها.

وخلال الزيارة تفقد الوفد خطوط الإنتاج المختلفة في (مصنع 18 الحربي)، والإطلاع على خط إنتاج الكابلات وخط شرائط النحاس في (مصنع 63 الحربي)، وقام الوفد بتفقد خطوط تجميع الذخائر في (مصنع 81 الحربي) ، وخطوط الإنتاج التخصصي في (مصنع 99 الحربي) لإنتاج القذائف الخاصة بالمدفعية، إلى جانب الإطلاع على الأتوبيسات الكهربائية والعربات المدرعة ST100 و ST500 في (مصنع 200 الحربي) ، كما قام الوفد السوداني بزيارة عدد من القطاعات في (مصنع 300 الحربي) وهي قطاع إنتاج الذخيرة الصغيرة، قطاع إنتاج الرشاش المتعدد، قطاع المعاملات الحرارية، وقطاع الأجزاء المعدنية للذخيرة الصغيرة، كما قام الوفد بزيارة خط إنتاج العربات الماز في (مصنع 999 الحربي)، وتم تفقد الإمكانيات والمعامل المتوفرة بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، إلى جانب زيارة مركز نظم المعلومات والحواسب للتعرف على دوره في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية الزيارة الرسمية قام وفد ممثلي منظومة الصناعات الدفاعية السودانية بزيارة مقر الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حيث تم الترحيب بهم وشرح الإمكانيات التصنيعية التي تتمتع بها مختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وشهد المهندس/ محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في موضوعات التعاون المقترحة بمختلف مجالات التصنيع، وقد أثنى أعضاء الوفد على ما اطلعوا عليه خلال زياراتهم لشركات الإنتاج الحربي من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وعمالة مدربة على أعلى مستوى، معربين عن تطلعهم لتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة.