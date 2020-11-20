انطلاق سباق الفراعنة الدولى العشرين من هوارة بالفيوم إلى سقارة.. صور

بدأ السباق من هرم هوارة بالفيوم، ثم السير فى اتجاه الطريق الزراعى على ترعة سقارة، مرورا بهرم اللشت حتى الوصول الى منطقة دهشور والعودة من نفس الطريق حتى منطقة سقارة فى الجيزة، حيث يبلغ مسافة السباق 100 كيلو متر للفرق والفردى.

وصرح سيد الشورة مدير عام اثار الفيوم، أن السباق يقام للعام العشرين على التوالى ويهدف الى تسليط الضوء على المقاصد السياحية والاثرية فى مصر وترويج للمنتج السياحى و شارك فيه حوالى 200 متسابق من 20 دولة عربية واجنبية مثل امريكا- كندا –انجلترا- ايطاليا- اليابان – فرنسا سويسرا- بولندا –اليونان –الدانمارك – نيوزيلاندا- هولندا- الاردن – السعودية – بالاضافة الى مصر

وأشار إلى أن السباق أصبح ضمن أجندة المناسبات السياحية لوزارة السياحة، والتى تهدف إلى تنويع المنتج السياحى وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة.

وأضاف أن سباق الفراعنة هو مبادرة لإعادة إحياء سباق قديم من العصور المصرية القديمة كانت فكرة الملك "طهرقا " من عصر الاسرة الخامسة و عشرين - الدولة المتأخرة أنه ينفذ سباق لجنوده وتدريب تكون نقطة انطلاقه من هرم هوارة بالفيوم الى الهرم المدرج سقارة مرورا بـ"منف".



سباق الفراعنة الدولى العشرين (1)



سباق الفراعنة الدولى العشرين (2)



سباق الفراعنة الدولى العشرين (3)



سباق الفراعنة الدولى العشرين (4)



سباق الفراعنة الدولى العشرين (5)



سباق الفراعنة الدولى العشرين (6)