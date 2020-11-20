شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: إعادة الفرز اليدوى لأصوات ولاية جورجيا يؤكد فوز جو بايدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت ولاية جورجيا الأمريكية تدقيقها على مستوى الولاية للسباق الرئاسى المتقارب، لتؤكد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن على خصمه الرئيس دونالد ترامب، وفقا لبيان صحفى من مكتب وزير خارجية الولاية.

وقالت شبكة سى إن إن إن بايدن فاز على ترامب بفارق 12284 صوت، وفقا للنتائج النهائية للتدقيق. ويعد هذا انخفاض طفيف لبايدن مقارنة بنتائج ما قبل التدقيق.

وقال المسئولون مرارا إن المراجعة أكدت عدم وجود تزوير أو مخالفات على نطاق واسع فى الانتخابات، وبموجب قانون الولاية، فإنه من المطلوب أن تؤكد جورجيا نتائج هذه الانتخابات بحلول اليوم.

وقال وزير خارجية جورجيا الجمهورى براد رافينسبيرجر، إن أول مراجعة يدوية تاريخية على مستوى الولاية أكدت من جديد أن نظام التصويت الورقى الآمن الجديد فى الولاية يحسب بدقة النتائج ويسجلها.

وتابع قائلا إن هذا هو الفضل فى العمل الشاق الذى قام به مسئولو الانتخابات المحليون الذين تحركوا سريعا للقيام بمهمة بالغة الأهمية ولإتمامها فى فترة زمنية قصيرة.

وكان ترامب قد قال أمس الخميس على تويتر، إن هناك الآلاف من الأصوات التى لم يتم عدها تم اكتشافها فى مقاطعات بولاية جورجيا، وأضاف ترامب على تويتر إنه عندما تحدث عملية مطابقة التوقيع الأكثر أهمية، فإن الولاية ستنقلب لصالح الجمهوريين وسريعا جدا.. افعلوا ذلك.

وكان وزير خارجية ولاية جورجيا قد صرح لقناة سى إن إن الأمريكية فى وقت سابق الخميس، وقال: "لا أعتقد أن إعادة فرز الأصوات ستغير النتيجة وهي فوز بايدن بالولاية"، وفقا لمصادر إعلامية. وقبلها قال مسؤول الانتخابات في ولاية جورجيا، إنه تم تضليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ادعاءات بوقوع عمليات احتيال خلال الاقتراع، وفقا لمصادر إعلامية.



