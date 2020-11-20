شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يعقد جلسة ختامية مع وزير البيئة والتنمية المستدامة الكونغولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، كلود نياموجابو بازيبو- وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له لتوديعه فى ختام زيارته لمصر التى استمرت لعدة أيام، وإهدائه درع الوزارة تكريماً له.

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ومن جانبه أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بهذه الزيارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين فى مجال الموارد المائية، لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولى.

كان الوزير الكونغولي والوفد المرافق قاموا بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا والمعامل المركزية للرصد البيئى، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية فى تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.