شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيينات جديدة فى الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات المصرية. وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، جاءت التعيينات على النحو التالي: 1- الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيسا لجامعة الإسكندرية. 2- الدكتور جمال عبد الرحمن محمد علي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب. 3- الدكتور سامح المراعي، نائبا لرئيس جامعة بني سويف، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 4- الدكتور جمال محمد شحاتة، عميدا لكلية التجارة جامعة القاهرة. 5- الدكتور أحمد جلال جاد، عميدا لكلية الزراعة جامعة عين شمس. 6- الدكتور سامح حمدي سرور، عميدا لكلية الصيدلة جامعة حلوان. 7- الدكتورة ميرفت أمين قاسم، عميدا لكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية. 8- الدكتور محمد عبدالحميد فايز، عميدا لكلية تربية رياضية جامعة الإسكندرية. 9- الدكتور أمجد حامد عبدالرازق عمارة، عميدا لكلية التجارة جامعة المنوفية. 10- الدكتور محمود محمد سليمان الجعيد، عميدا لكلية الآداب جامعة المنصورة. 11- الدكتور نصر عبدالوهاب محمد، عميدا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق. 12- الدكتور كريم مصلح عيسى، عميدا لكلية آداب جامعة سوهاج. 13- الدكتور عبدالحميد غلاب، عميدا لكلية الألسن جامعة كفر الشيخ. 14- الدكتور بدر عبدالعزيز، عميدا لكلية الآداب جامعة بورسعيد. 15- الدكتور حاتم السيد أمين، عميدا لكلية طب أسنان جامعة طنطا. 16- الدكتور سحر عبدالستار إمام، عميدا لكلية الحقوق جامعة السادات. 17- الدكتور محمد صالح هاشم حماد، عميدا لكلية العلوم الإدارية أكاديمية السادات.

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