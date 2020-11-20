شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 53 رحلة لنقل 5700 راكب إلى عدة دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 53 رحلة دولية على مدار اليوم الجمعة، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران إن الرحلات الجوية التى تسيرها اليوم إلى كل من أديس أبابا، أربيل، الشارقة، القصيم، نيروبى، عنتيبى، جوانزو، بيروت، بغداد، جدة، الدمام، أبوظبى، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، إسطنبول، دبى، كوبنهاجن، امستردام، روما، نيويورك، أثينا، جوبا، بودابيست، البحرين، الخرطوم، الرياض، و8 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، ورحلتى شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5700 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.