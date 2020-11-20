عبد العاطي يهدي وزير البيئة الكونغولي درع وزارة الري في ختام زيارته للقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

حرص الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، علي توديع كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق، فى ختام زيارته لمصر والتى استمرت لعدة أيام.

واستقبل الدكتور عبد العاطي ، صباح الجمعة، وزير البيئة بجمهورية الكونغو بمقر الوزارة، وأهداه درع الوزارة للوزير تكريماً له.

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ومن جانبه أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بهذه الزيارة، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولي.

وكان الوزير الكونغولي والوفد المرافق قام بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا، والمعامل المركزية للرصد البيئى، وذلك بهدف التعرف على المجهودات البحثية في تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.