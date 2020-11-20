أمطار غزيرة وتحذير من الخروج من المنزل.. تفاصيل طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس لمدة 3 أيام مقبلة (الجمعة والسبت والأحد).

الجمعة

يتوقع الخبراء، سقوط أمطار غزيرة على محافظات مطروح والإسكندرية، ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ومدينة المنصورة، وستكون شدة الأمطار متوسطة على حلايب وشلاتين خفيفة على القاهرة، وتكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تمتد هذه الأمطار لتصل إلى محافظات الوجه البحري، والقاهرة ولكن بشكل خفيف إلى متوسط، ويصاحب تلك الأمطار رياح، ما يزيد شعور الانخفاض في درجات الحرارة.

السبت

يسود طقس لطيف على معظم الأنحاء معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على كافة الأنحاء مائل للبرودة على جنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق الوجه البحري: (كفر الشيخ– البحيرة – الدقهلية- الغربية – الشرقية – المنوفية) بنسبة 50% تقريبا.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية: (الإسكندرية – مطروح – السلوم – رشيد – بلطيم) بنسبة 70% تقريبا.

وعلى السواحل الشمالية الشرقية: (دمياط – بورسعيد – العريش – رفح) بنسبة 70% تقريبا.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق من مدن القناة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: (حلايب – شلاتين – رأس بناس) بنسبة 40% تقريبًا.

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية وعلى خليج السويس، وعلى السواحل الشرقية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى بين 22 – 14، الوجه البحري بين 22 – 14، السواحل الشمالية الغربية بين 21 – 17، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 23 – 18، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 25 – 20، شمال الصعيد بين 23 – 14، جنوب الصعيد بين 25 – 15 درجة مئوية.

الأحد

أعلن خبراء هيئة الأرصاد، عن بدء تحسن حالة الطقس بداية من يوم الأحد المقبل، على معظم الأنحاء مع وجود أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية.

ونصح الخبراء، المواطنين بعدم الخروج أثناء موجة الطقس السيئ إلا عند الضرورة ومن المفضل عدم السير على الطرق السريعة.