جثة معلقة على باب حديد.. طالب ينهي حياته شنقًا في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: أقدم شاب على الانتحار شنقا في منطقة المعادي، على أحد الأبواب الحديدية بسبب خلافات أسرية. ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة المعادي من الأهالي بوجود جثة لطالب مشنوقا بحبل بأحد الشوارع بدائرة القسم. انتقلت على الفور أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة طالب عمره 16 سنة، وحول رقبته حبل. كشفت التحريات المبدئية لرجال المباحث أن الطالب أصيب بأزمة نفسية متأثرا بمشاكل أسرية بين والدية انتهت بالانفصال. جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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