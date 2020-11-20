ضبط مالك مخبز استولى على مليون جنيه من أموال دعم الخبز في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ( المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالي( مليون و144 ألف جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق، من خلال التلاعب في منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها في السوق السوداء.
يأتي ذلك انفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي.
تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.
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