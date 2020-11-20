شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد الإعادة ولجنتك ورقمك بالكشوف من الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لمحافظات المرحلة الأولى البالغ عددها 14 محافظة أيام السبت والأحد والاثنين 21 و22 و23 نوفمبر 2020 للمصريين في الخارج وفق الجدول المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويمكنك الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وهى اللجنة العليا المسؤولة عن كل ما يخص الانتخابات لمعرفة رقمك في كشوف الناخبين وبياناتك الانتخابية وكل ما يلزم للإدلاء بصوتك في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب.

وحددت حددت الهيئة الوطنية للانتخابات مسبقًا جدولاً زمنيًا يحدد مواعيد كل ما يخص انتخابات مجلس النواب يتضمن مواعيد انتخابات الجولة الأولى التي تمت فعليًا في محافظات المرحلة الأولى والثانية، وكذلك هي صاحبة الحق الأصيل في إعلان نتائج الانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات لمحافظات المرحلة الأولى في 14 محافظة هي الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات النهائية في محافظات المرحلة الأولى رسميًا يوم 30 نوفمبر 2020 المقبل، وتؤكد الهيئة على أنها صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتيجة.

وتبدأ جولة الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة بالنسبة للمصريين في الخارج أيام السبت والأحد والاثنين 5 و6 و7 ديسمبر 2020 وفق الجدول المحدد مسبقًا من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية في 13 محافظة هي القاهرة ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 ديسمبر 2020.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات باعلان نتيجة الانتخابات النهائية في محافظات المرحلة الثانية رسميًا يوم 14 ديسمبر 2020 المقبل، وتؤكد الهيئة دائمًا على أنها صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتيجة.

وتستطيع عن طريق الدخول على موقع الانتخابات الرسمى التابع للهيئة الوطنية للانتخابات لمعرفة لجنتك الانتخابية، والتى بمجرد أن تقوم بكتابة الرقم القومى المكون من 14 رقمًا في المربع المخصص لذلك سيظهر لك اسم اللجنة أو المدرسة ومكانها ورقمها ورقمك في كشوف الناخبين،.. ويمكنك الاستعلام مباشرة عن لجنة الانتخابات من خلال الضغط هــنــــــــا.