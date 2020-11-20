شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يعقد جلسة ختاميه مع وزير البيئة والتنمية الكونغولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، كلود نياموجابو بازيبو وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له لتوديعه في ختام زيارته لمصر والتى استمرت لعدة أيام، وقام الدكتور عبدالعاطى بإهداء درع الوزارة للوزير الكونغولى تكريماً له.

أعرب الوزير الكونغولي عن سعادته بهذه الزيارة معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الوزارتين في مجال الموارد المائية لتحقيق متطلبات التنمية للشعب الكونغولي.

وكان الوزير الكونغولي والوفد المرافق قام بزيارة للمركز القومى لبحوث المياه للتعرف على أنشطة المركز ومعاهده البحثية وكذلك زيارة نموذج قناطر ديروط بمعهد بحوث الهيدروليكا، والمعامل المركزية للرصد البيئى، بهدف التعرف على المجهودات البحثية في تطوير عملية إدارة المياه لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية.