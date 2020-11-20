شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح لنقل مجلس مدينة العريش إلى مكان بديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وضع مجلس مدينة العريش بشمال سيناء مقترحًا لنقل ديوان عام المجلس إلى مكان بديل في وسط مدينة العريش.

وأكد العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه من خلال المقترح سيتم نقل مبنى مجلس المدينة من مكانه الحالي بجوار مبني كلية التربية بجامعة العريش إلى مبنى يتم إنشاءه في حي وسط العريش.

أضاف رئيس مركز ومدينة العريش، أن المبنى القديم الخاص بمجلس المدينة سيتم استخدامه كمجمع للمصالح بتواجد عدد من الجهات الحكومية في وسط المدينة مثل الضرائب والشهر العقاري والمركز التكنولوجي الخدمي وغيرها من المصالح الحكومية تيسيرًا على المواطنين.