شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في العريش الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مركز ومدينة رفح بشمال سيناء عن تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية في حي السبيل بالعريش إلى المنقولين من رفح والشيخ زويد الفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي يوم الإثنين المقبل.

وأكد العميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، تسليم الفائزين في قرعة الإسكان الاجتماعي بالعمارات أرقام ( ٣١و٣٢و٣٣و٣٤و٣٥و١٢ ) والمتخلفين عن الاستلام في العمارات السكنية أرقام ( 21 و25 و26و27 و30).

أضاف رئيس مركز ومدينة رفح، أنه على المواطنين المستحقين ضرورة التواجد يوم الاثنين القادم في تمام الساعة العاشرة صباحا أمام العمارات السكنية المذكوره في حى السبيل بالعريش لاستلام المفتاح الخاص بالوحدة السكنسة الموضح رقمها بالعقد الذي استلمه من قسم الإسكان بمجلس مدينة العريش.