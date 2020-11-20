شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمام الشافعي ودوره التجديدي».. نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الأوقاف نص خطبة الجمعة الموحدة اليوم والذي يأتي تحت عنوان: ( الإمام الشافعي ودوره التجديدي في عصره )، مع التأكيد على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، لافتة (مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة ).

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يشير الجزء الأول من الخطبة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا )، وان العلماء مصابيح الدجي ومنارات الهدي، ويقول نبينا: منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ وإنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وَافِرٍ.

كما تتحدث الخطبة إن من فضل الله سبحانه على أمتنا أن جعل منها علماء مجددين ومن أعظم العلماء المجددين الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثالث الأئمة الأربعة .

وتشير الخطبة إلى ان الامام بنى مذهبه على فهم مقاصد كتاب الله تعالى وسنة نبيه وفهم الواقع، ولم يقف عند حدود النص بل نظر إلى مراميه ومقاصده واعتبره أهل العلم مجدد القرن الثاني الهجري وراعي في منهجه التجديدي الزمان والمكان وأحوال الناس وعاداتهم .

وتحدث الجزء الثاني من الخطبة أن الإمام الشافعي كان جامعة علمية فقد جمع بين علوم التفسير، والحديث، والفقه، وأصوله والنحو والشعر والعروض وعلى الرغم من سعة علمه وقوة حجته فلم يكن متحجراً ولا متعصباً لرأيه، ويقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب .

الإمام الشافعي ودوره by Karima Hassan on Scribd