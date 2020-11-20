شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة نخل» تنظم ندوة للتوعية بأمراض الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الإدارة الصحية بنخل ندوة تثقيفية في قرية الكونتلا بوسط سيناء لتوعية المواطنين بأمراض الشتاء والوقاية منها، بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء. أكد على محمد أحمد المراقب الصحي بوحدة الكونتلا الصحية، تعريف المواطنين بأمراض الشتاء وطرق الوقاية منها وأهمية التغذية السليمة وتناول المشروبات والأطعمة المناسبة لرفع كفاءة الجهاز المناعى للجسم. وشدد على اتخاذ الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنها إرتداء الكمامة، غسيل الأيدى بإستمرار بالماء والصابون، واستخدم الكحول والكلور في التطهير، تجنب الأماكن المزدحمة والحرص على التباعد الاجتماعى للأشخاص . وطالب أحمد المواطنين بالتعرض لأشعة الشمس الخفيفة والنوم لفترات كافية والإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة والإكثار من شرب الماء والسوائل. الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

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