شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار «المكنسة» تضرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاودت الأمطار الرعدية الغزيرة ضرب الإسكندرية وسواحلها، صباح الجمعة، يصاحبها رعد وبرق وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بالتزامن مع نوة المكنسة.



أدى هطول الأمطار المتواصل منذ الساعات الأولى من الصباح إلى غرق عدة مناطق بطريق الكورنبش ومعظم الطرق والشوارع خاصة في الأحياء الشعبية التي تعانى من مشاكل في الصرف الصحى.



وأعلنت جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ، للتعامل مع موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة. ودفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء وشركتي مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق، فيما لم تتأثر حركة الملاحة البحرية بمينائى الاسكندرية والدخيلة حتى الان.