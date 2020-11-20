شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم مساجد شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية أوقاف شمال سيناء بالتنسيق مع المديريات المعنية بتطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة الجمعة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن خطبة الجمعة الموحدة في مساجد المحافظة تدور حول موضوع «الأمام الشافعي ودوره في التجديد في عصره».

وأشار جمعة إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة، والوقت المحدد للخطبة طبقًا للظروف الخاصة بكورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.