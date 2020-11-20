شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مناطق في العريش للصيانة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انقطعت الكهرباء عنمناطق كثيرة من مدينة العريش لقيام شركة الكهرباء بالصيانة الدورية للمغذيات.
أكدت شركة الكهرباء في شمال سيناء، انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات متتالية، حيث سيتم إعادة التيار عقب الصيانة الدورية للمغذيات.
أضافت الشركة أنه تم قطع التيار عن مناطق ساحل البحر، شارع القاهرة، السمران، الشيخ جبارة، عايش الأسمر، سوق الخميس، الصفا، السمران، العبور، الزراعة، المطاحن، عاطف السادات، الوادي، أبوصقل، الطويل.
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